Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 28 августа

Сегодня, 28 августа, пройдёт очередной день чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого состоятся шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 28 августа (время — московское):

15:00. Израиль — Исландия;

15:00. Грузия — Испания;

18:00. Бельгия — Франция;

18:15. Босния и Герцеговина — Кипр;

21:30. Словения — Польша;

21:30. Греция — Италия.

Турнир проводиться на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионом соревнований стали испанцы.