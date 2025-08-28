Скидки
Босния и Герцеговина — Кипр. Прямая трансляция
18:15 Мск
Баскетбол Новости

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 28 августа

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 28 августа
Сегодня, 28 августа, пройдёт очередной день чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого состоятся шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 28 августа (время — московское):

15:00. Израиль — Исландия;
15:00. Грузия — Испания;
18:00. Бельгия — Франция;
18:15. Босния и Герцеговина — Кипр;
21:30. Словения — Польша;
21:30. Греция — Италия.

Турнир проводиться на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионом соревнований стали испанцы.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
