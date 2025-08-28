«Они сверхлюди». Форвард КХЛ — про Леброна, Джордана и Брайанта

31-летний форвард омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Николай Прохоркин с восхищениям высказался о главных звёздах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Леброне Джеймсе, Майкле Джордане и Коби Брайанте.

— Спортсмены стали открытыми: все знают, как тренируется Роналду, читают его книги, смотрят ролики. То же самое с Коби Брайантом, Леброном, Майклом Джорданом, Стефом Карри.

У Карри, например, есть собственные тренировочные лагеря, и всё это доступно для изучения. Раньше о таких вещах никто не рассказывал, тренировки проходили втихую.

Сейчас любой может разобрать по полочкам работу суперспортсмена. Это и игроков мотивирует, и тренеров развивает.

— Вы сами следите за кем-то пристально?

— Да, за Златаном Ибрагимовичем. Это, наверное, мой кумир в плане ментальности. Очень сильный человек, с великолепной карьерой. И семья у него прекрасная — это мне тоже близко.

Если говорить о работе, то Брайант — абсолютное сумасшествие. Но за ним, как и за Джорданом или Леброном, тянуться почти невозможно. Они сверхлюди.

Для обычного спортсмена повторять их режим — значит либо сломаться физически, либо перегореть, — приводит слова Прохоркина портал «ВсеПроСпорт».