«Он точно может играть до 46 лет». Экс-одноклубник Леброна — о возможностях Джеймса

35-летний американский тяжёлый форвард Маркиф Моррис, который в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступал за «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», заявил, что его бывший одноклубник, а также четырёхкратный чемпион НБА соотечественник Леброн Джеймс имеет потенциал выступать в лиге до 46 лет.

«Леброн точно может играть до 46 лет. Это факт. Сейчас Джеймс находится на пике своей карьеры, хотя ему скоро исполнится 41 год. Если бы он захотел, то мог бы продолжать выступать ещё четыре года. Леброн сейчас играет так классно, что является вторым лучшим парнем в команде», — приводит слова Морриса портал Fadeaway World.