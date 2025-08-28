Тайрон Лю заявил, что в среднем за матч в современной НБА Джордан набирал бы 40+ очков

48-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне главный тренер клуба «Лос-Анджелес Клипперс» американец Тайрон Лю предположил, сколько очков набирал бы в среднем за матч легендарный Майкл Джордан, если бы он выступал в современной НБА.

«45 [очков набирал бы Майкл в среднем за матч]… Вы получили бы лучшего игрока в мире», — приводит слова Лю аккаунт Fullcourtpass в социальной сети X.

Напомним, Лю выступал в качестве профессионального игрока с 1998 по 2009 год. Кроме того, Тайрон играл вместе с Майклом Джорданом в составе «Вашингтон Уизардс» с 2001 по 2003 год.

Отметим, что, будучи главным тренером «Кливленд Кавальерс», Тайрон стал чемпионом лиги в сезоне-2015/2016.