Бельгия — Франция: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 августа, в рамках второго дня чемпионата Европы — 2025 состоится матч группового этапа между национальными командами Бельгии и Франции. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. На территории Российской Федерации посмотреть трансляцию матча можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. При этом «Чемпионат» будет детально освещать игры Евробаскета-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами матчей можно также в Матч-центре.

Предыдущий чемпионат Европы проводился в 2022 году на территории четырёх стран: Германии, Грузии, Чехии и Италии. Чемпионом соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.