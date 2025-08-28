Скидки
Словения — Польша. Прямая трансляция
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Греция — Италия: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Греция — Италия: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 28 августа, в рамках второго дня чемпионата Европы — 2025 состоится матч группового этапа между национальными командами Греции и Италии. Встреча начнётся в 21:30 по московскому времени. На территории Российской Федерации посмотреть трансляцию матча можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. При этом «Чемпионат» будет детально освещать игры Евробаскета-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами матчей можно также в Матч-центре.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Греция
Не начался
Италия
Предыдущий чемпионат Европы проводился в 2022 году на территории четырёх стран: Германии, Грузии, Чехии и Италии. Чемпионом соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.

