Портал CBS Sports представил топ лучших подписаний свободных агентов в НБА с 2000 года

Журналист авторитетного американского портала CBS Sports Робби Калланд представил топ-25 лучших подписаний свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2000 года.
1. Подписание Леброна Джеймса в «Майами Хит» (2010), в «Кливленд Кавальерс» (2014), в «Лос-Анджелес Лейкерс» (2018).
2. Подписание Кевина Дюранта в «Голден Стэйт Уорриорз» (2016).
3. Подписание Стива Нэша в «Финикс Санз» (2004).
4. Подписание Андре Игуодалы в «Голден Стэйт Уорриорз» (2013).
5. Подписание Криса Боша в «Майами Хит» (2010).
6. Подписание Джейлена Брансона в «Нью-Йорк Никс» (2022).
7. Подписание Трэйси Макгрэди в «Орландо Мэджик» (2000).
8. Подписание Чонси Биллапса в «Детройт Пистонс» (2002).
9. Подписание Джимми Батлера в «Майами Хит» (2019).
10. Подписание Брука Лопеса в «Милуоки Бакс» (2018).
11. Подписание Брюса Боуэна в «Сан-Антонио Спёрс» (2001).
12. Подписание Джо Джонсона в «Атланту Хоукс» (2005).
13. Подписание Рэя Аллена в «Майами Хит» (2012).
14. Подписание Айзеи Хартенштайна в «Оклахому-Сити Тандер» (2024).
15. Подписание Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Брюса Брауна в «Денвер Наггетс» (2022)
16. Подписание Гилберта Аренаса в «Вашингтон Уизардс» (2003).
17. Подписание Эла Хорфорда в «Бостон Селтикс» (2016).
18. Подписание Шона Мэриона в «Даллас Маверикс» (2009).
19. Подписание Пола Миллсэпа в «Атланту Хоукс» (2013).
20. Подписание Ламаркуса Олдриджа в «Сан-Антонио Спёрс» (2015).
21. Подписание Карлоса Бузера в «Юту Джаз» (2004).
22. Подписание Дэвида Уэста в «Индиану Пэйсерс» (2011).
23. Подписание Кевина Дюранта в «Бруклин Нетс» (2019).
24. Подписание Кавая Леонарда в «Лос-Анджелес Клипперс» (2019).
25. Подписание Майкла Джордана в «Вашингтон Уизардс» (2001).