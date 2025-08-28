Портал CBS Sports представил топ лучших подписаний свободных агентов в НБА с 2000 года

Журналист авторитетного американского портала CBS Sports Робби Калланд представил топ-25 лучших подписаний свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2000 года.

Главным критерием при составлении этого списка было влияние подписания игрока на команду, особенно на тех, кто вывел её в чемпионы.

Топ-25 лучших подписаний свободных агентов в НБА с 2000 года по версии портала CBS Sports.

1. Подписание Леброна Джеймса в «Майами Хит» (2010), в «Кливленд Кавальерс» (2014), в «Лос-Анджелес Лейкерс» (2018).

2. Подписание Кевина Дюранта в «Голден Стэйт Уорриорз» (2016).

3. Подписание Стива Нэша в «Финикс Санз» (2004).

4. Подписание Андре Игуодалы в «Голден Стэйт Уорриорз» (2013).

5. Подписание Криса Боша в «Майами Хит» (2010).

6. Подписание Джейлена Брансона в «Нью-Йорк Никс» (2022).

7. Подписание Трэйси Макгрэди в «Орландо Мэджик» (2000).

8. Подписание Чонси Биллапса в «Детройт Пистонс» (2002).

9. Подписание Джимми Батлера в «Майами Хит» (2019).

10. Подписание Брука Лопеса в «Милуоки Бакс» (2018).

11. Подписание Брюса Боуэна в «Сан-Антонио Спёрс» (2001).

12. Подписание Джо Джонсона в «Атланту Хоукс» (2005).

13. Подписание Рэя Аллена в «Майами Хит» (2012).

14. Подписание Айзеи Хартенштайна в «Оклахому-Сити Тандер» (2024).

15. Подписание Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Брюса Брауна в «Денвер Наггетс» (2022)

16. Подписание Гилберта Аренаса в «Вашингтон Уизардс» (2003).

17. Подписание Эла Хорфорда в «Бостон Селтикс» (2016).

18. Подписание Шона Мэриона в «Даллас Маверикс» (2009).

19. Подписание Пола Миллсэпа в «Атланту Хоукс» (2013).

20. Подписание Ламаркуса Олдриджа в «Сан-Антонио Спёрс» (2015).

21. Подписание Карлоса Бузера в «Юту Джаз» (2004).

22. Подписание Дэвида Уэста в «Индиану Пэйсерс» (2011).

23. Подписание Кевина Дюранта в «Бруклин Нетс» (2019).

24. Подписание Кавая Леонарда в «Лос-Анджелес Клипперс» (2019).

25. Подписание Майкла Джордана в «Вашингтон Уизардс» (2001).