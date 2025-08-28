«Не буду скрывать, нам это очень помогло». Президент ЦСКА — об уходе Алексы Аврамовича

Президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, чем именно помог команде уход сербского разыгрывающего защитника Алексы Аврамовича.

— В этом году ЦСКА завершил комплектование одним из первых в Единой лиге ВТБ и при этом почти сохранил чемпионский состав. Как вам это удалось?

— В последние годы бюджет клуба по понятным причинам неоднократно сокращался, и менеджменту снова пришлось искать баланс между желанием сохранить победный состав и реальными возможностями это сделать. Не буду скрывать, нам очень помог переход Алексы Аврамовича. «Дубай» заплатил бай-аут за расторжение его контракта, что значительно способствовало сохранению качества состава. В целом, повторю, исходя из возможностей, результатами летней кадровой работы на сегодняшний день мы довольны, — приводит слова Ватутина газета «Известия».