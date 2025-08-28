Скидки
Словения — Польша. Прямая трансляция
Ватутин ответил, чей уход из ЦСКА он считает более серьёзным — Аврамовича или М'Бая

Президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин ответил, чей уход из команды он считает более серьёзным — серба Алексы Аврамовича или француза Амата М'Бая.

«Не могу сравнивать, это баскетболисты разных амплуа, и каждый был по-своему ценен и дорог, оба стали частью истории клуба. То, как простился с клубом Амат, меня лично невероятно тронуло, в своём обращении он постарался не забыть никого из большого коллектива. К сожалению, сохранить ребят было невозможно: оба уходили на топ-уровень, в Евролигу, подписывая долгосрочные контракты. У нас сложились добрые дружеские отношения и с Алексой, и с Аматом, искренне желаем им удачи на новом месте, будем следить и переживать. За Алексу будем болеть уже сейчас, на чемпионате Европы», — приводит слова Ватутина газета «Известия».

