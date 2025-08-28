Скидки
Президент ЦСКА: наш клуб не входит в круг интересов НБА-Европа

Президент ЦСКА: наш клуб не входит в круг интересов НБА-Европа
Президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением насчёт проекта НБА-Европа, отметив, что пока никто из руководства не обращался к нему с предложением дать возможность армейцам выступить в лиге.

— Не осталось сомнений, что в скором времени в Европе будет запущена лига под эгидой НБА. Директор НБА-Европа Джордж Айвазоглу в интервью греческой прессе даже отметил, что у клубов из России будет возможность поучаствовать в лиге НБА и ФИБА в Европе. Изменили ли вы своё отношение к этому проекту? Верите, что он станет серьёзным конкурентом Евролиги?
— Россия и ЦСКА на сегодняшний день не входят в круг интересов НБА, и к нам по этой теме никто не обращался. В целом по проекту высказался бы таким образом. Желание НБА запустить новую лигу остаётся неизменным, но сроки реализации проекта могут корректироваться. НБА никуда не торопится, терпеливо изучает рынок, проводит встречи с возможными кандидатами — как командами, так и городами. По моей оценке, аналогичный проект НБА в Африке оправдал далеко не все ожидания, поэтому вторая попытка «зайти» на другой континент будет очень взвешенной. Никто из НБА не будет вдолгую инвестировать в европейский баскетбол, в идеале хотят создать модель соревнования под своим брендом преимущественно за европейские деньги.

Евролига переживает непростые времена, основная проблема — поиск единства клубов. Через год завершается десятилетнее лицензионное соглашение, и не все клубы на сегодня готовы его продлевать, держа в уме проект НБА. Мы искренне надеемся, что всем удастся найти точки соприкосновения. Здесь очень важно сохранить европейскую специфику, не уходить в крайности. На наш взгляд, Евролига на протяжении многих лет двигалась в правильном направлении, заметно развивалась и достигала серьёзных результатов. Не хотелось бы растерять всё это, — приводит слова Ватутина газета «Известия».

