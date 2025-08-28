«Один из величайших матчей в истории». Пол Пирс — о 7-й игре против Леброна в 2008 году

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Пол Пирс вспомнил седьмой матч четвертьфинальной серии сезона-2007/2008 против четырёхкратного чемпиона НБА соотечественника Леброна Джеймса.

«Значение этого матча сопоставимо формулировке «один из величайших в истории НБА». Это не была заключительная игра финала, ведь на площадке играл молодой Леброн, которого многие считали лучшим баскетболистом эпохи. Он был молод и уже тогда смог привести свою команду к вершинам, о которых они даже не могли мечтать.

Это была настоящая битва характеров между двумя звёздами своих команд. Перед Леброном стояла задача победить или вернуться домой. Хотя эта игра не стала причиной его перехода в «Майами», она заставила его задуматься о своём будущем. Когда мы повторили этот матч пару лет спустя, он решил, что с него достаточно», — приводит слова Пирса портал Fadeaway World.