Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Атаман: если убрать по одной звезде из команд НБА, то клубы Евролиги могут их победить

Атаман: если убрать по одной звезде из команд НБА, то клубы Евролиги могут их победить
Комментарии

Главный тренер греческого «Панатинаикоса», а также сборной Турции Эргин Атаман заявил, что команды Евролиги ничем не уступают клубам НБА.

«Если убрать одного звёздного игрока из этих команд НБА, то я верю, что многие команды Евролиги смогут победить команды НБА.

Два-три года назад, в предсезонке, было много игр между командами Евролиги и командами НБА. Если я не ошибаюсь, то в 70% или 80% матчей команды Евролиги взяли верх. Нет большой разницы между командами НБА и Евролиги.

При всём уважении к НБА у них есть много действительно звёздных игроков, таких как Леброн, Дюрант, Карри и другие. И если убрать одного из них, то многие команды Евролиги одержат победу», — приводит слова Атамана портал Basketball.com.au.

Сейчас читают:
Эксклюзив
Кириленко выделил пять главных тренеров, за которыми стоит следить на ЧЕ-2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android