Атаман: если убрать по одной звезде из команд НБА, то клубы Евролиги могут их победить

Главный тренер греческого «Панатинаикоса», а также сборной Турции Эргин Атаман заявил, что команды Евролиги ничем не уступают клубам НБА.

«Если убрать одного звёздного игрока из этих команд НБА, то я верю, что многие команды Евролиги смогут победить команды НБА.

Два-три года назад, в предсезонке, было много игр между командами Евролиги и командами НБА. Если я не ошибаюсь, то в 70% или 80% матчей команды Евролиги взяли верх. Нет большой разницы между командами НБА и Евролиги.

При всём уважении к НБА у них есть много действительно звёздных игроков, таких как Леброн, Дюрант, Карри и другие. И если убрать одного из них, то многие команды Евролиги одержат победу», — приводит слова Атамана портал Basketball.com.au.