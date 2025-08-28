Кириленко отреагировал на включение в топ-7 лучших европейцев в истории НБА по версии BR

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отреагировал на то, что американский портал Bleacher Report поставил его на седьмое место в рейтинге величайших европейских баскетболистов в истории НБА.

«Очень приятно, когда тебя отмечают. У меня была достаточно успешная карьера в НБА, и спасибо за то, что это помнят. Вместе с тем составление рейтингов — неблагодарное дело, потому что у всех нас разные вкусы и взгляды.

Особенно когда мы сравниваем игроков из разных эпох. В любом случае я счастлив, что удалось оставить о себе хорошую память — как в НБА, так и в международном баскетболе, добившись успехов на различных турнирах с участием национальных команд», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.