Словения — Польша. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Кириленко отреагировал на включение в топ-7 лучших европейцев в истории НБА по версии BR

Кириленко отреагировал на включение в топ-7 лучших европейцев в истории НБА по версии BR
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отреагировал на то, что американский портал Bleacher Report поставил его на седьмое место в рейтинге величайших европейских баскетболистов в истории НБА.

«Очень приятно, когда тебя отмечают. У меня была достаточно успешная карьера в НБА, и спасибо за то, что это помнят. Вместе с тем составление рейтингов — неблагодарное дело, потому что у всех нас разные вкусы и взгляды.

Особенно когда мы сравниваем игроков из разных эпох. В любом случае я счастлив, что удалось оставить о себе хорошую память — как в НБА, так и в международном баскетболе, добившись успехов на различных турнирах с участием национальных команд», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

