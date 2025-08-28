Игрок из Португалии в дебюте Евробаскета попал больше 3-очковых, чем за всю карьеру в НБА
26-летний центровой сборной Португалии Неемиаш Кета в дебютном матче на чемпионате Европе — 2025 против национальной команды Чехии, который состоялся 27 августа и завершился в пользу португальцев со счётом 62:50, смог успешно реализовать больше трёхочковых, чем за всю карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На это обратил внимание портал Eurohoops.
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 14:45 МСК
Чехия
Окончен
50 : 62
Португалия
Чехия: Крейчи - 10, Петерка - 8, Грубан - 7, Кизлинк - 7, Кржиж - 6, Свобода - 6, Зидек - 3, Крживанек - 2, Богачик - 1, Кейвал, Сегнал, Балинт
Португалия: Кета - 23, Лисбоа - 15, Уильямс - 10, Кейруш - 5, Са - 3, Войцо - 2, Вентура - 2, Релвау - 2, Бриту, Амаранте, Гамейру, Са
Во время встречи со сборной Чехии Кета записал на свой счёт один трёхочковый бросок. А играя с 2021 года в североамериканской организации, Неемиаш не смог успешно реализовать ни одного подобного броска, хотя предпринял три попытки.
В настоящий момент в НБА португальский игрок представляет клуб «Бостон Селтикс».
