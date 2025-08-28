Игрок из Португалии в дебюте Евробаскета попал больше 3-очковых, чем за всю карьеру в НБА

26-летний центровой сборной Португалии Неемиаш Кета в дебютном матче на чемпионате Европе — 2025 против национальной команды Чехии, который состоялся 27 августа и завершился в пользу португальцев со счётом 62:50, смог успешно реализовать больше трёхочковых, чем за всю карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На это обратил внимание портал Eurohoops.

Во время встречи со сборной Чехии Кета записал на свой счёт один трёхочковый бросок. А играя с 2021 года в североамериканской организации, Неемиаш не смог успешно реализовать ни одного подобного броска, хотя предпринял три попытки.

В настоящий момент в НБА португальский игрок представляет клуб «Бостон Селтикс».