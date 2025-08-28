Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адвокат ответил, может ли Касаткин доказать невиновность в деле о киберпреступлениях

Адвокат ответил, может ли Касаткин доказать невиновность в деле о киберпреступлениях
Аудио-версия:
Комментарии

Фредерик Бело, являющийся адвокатом 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, оценил, может ли его подопечный доказать свою невиновность по обвинению властей в киберпреступлениях.

«Я понимаю, что над Францией висит требование со стороны США об экстрадиции Касаткина как дамоклов меч. Мы обсуждаем с коллегами, проанализирует ли французская сторона ситуацию и поймёт ли, что Касаткин не совершал данного преступления. Пока мы выводы сделать не можем.

Мы предоставили разные поручительства, что Касаткин не будет скрываться от суда. Ему есть где и на что жить. Он может доказать свою невиновность. Коллеги из Франции сказали, что если его не выпустят под домашний арест или поручительство, то решение суда будет несправедливым. Но накануне эта несправедливость случилась.

На словах удовлетворили ходатайство о свидании с невестой, но бумаги никакой нет. Я тоже не имею такой бумаги. Нарочно это или нет? Мне говорят коллеги во Франции, что всё время приходится всего долго ждать.

Даниилу реалистично доказать свою невиновность. Он вообще не совершал преступление. Он не вступал в сговор, его вслепую не использовали.

Мне известно, что документы на экстрадицию из США пришли. Но в генеральной прокуратуре Франции должны ознакомиться с этими документами. Мы ждём дату, когда мы тоже со всем ознакомимся, чтобы выстроить линию защиты. Не понимаю, сколько у нас времени. Но оно будет, чтобы дать ответ на предъявленные документы и «обвинения», — приводит слова Бело портал «Матч ТВ».

Следить за развитием событий:
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: в сентябре пройдёт слушание. LIVE
Live
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: в сентябре пройдёт слушание. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android