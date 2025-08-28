Адвокат ответил, может ли Касаткин доказать невиновность в деле о киберпреступлениях

Фредерик Бело, являющийся адвокатом 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, оценил, может ли его подопечный доказать свою невиновность по обвинению властей в киберпреступлениях.

«Я понимаю, что над Францией висит требование со стороны США об экстрадиции Касаткина как дамоклов меч. Мы обсуждаем с коллегами, проанализирует ли французская сторона ситуацию и поймёт ли, что Касаткин не совершал данного преступления. Пока мы выводы сделать не можем.

Мы предоставили разные поручительства, что Касаткин не будет скрываться от суда. Ему есть где и на что жить. Он может доказать свою невиновность. Коллеги из Франции сказали, что если его не выпустят под домашний арест или поручительство, то решение суда будет несправедливым. Но накануне эта несправедливость случилась.

На словах удовлетворили ходатайство о свидании с невестой, но бумаги никакой нет. Я тоже не имею такой бумаги. Нарочно это или нет? Мне говорят коллеги во Франции, что всё время приходится всего долго ждать.

Даниилу реалистично доказать свою невиновность. Он вообще не совершал преступление. Он не вступал в сговор, его вслепую не использовали.

Мне известно, что документы на экстрадицию из США пришли. Но в генеральной прокуратуре Франции должны ознакомиться с этими документами. Мы ждём дату, когда мы тоже со всем ознакомимся, чтобы выстроить линию защиты. Не понимаю, сколько у нас времени. Но оно будет, чтобы дать ответ на предъявленные документы и «обвинения», — приводит слова Бело портал «Матч ТВ».