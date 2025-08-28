В посольстве России ответили на отказ Франции освободить баскетболиста Касаткина

Старший советник, руководитель пресс‑службы посольства России во Франции Вадим Сизоненко прокомментировал отказ французских властей освободить 26-летнего баскетболиста Даниила Касаткина, который был взят под стражу по обвинению в киберпреступлениях.

— Судья озвучил решение, никак не мотивировав его. Никаких доводов в пользу отказа об изменении меры пресечения приведено не было. Только решение! Это наводит на мысль о предвзятости судебного заседания и французской юстиции в отношении российских граждан.

— Наше посольство готово было предоставить Касаткину какое‑то жильё для домашнего ареста?

— Посольство предпринимало все шаги для изменения меры пресечения. Посольство уведомило судебные органы Франции о предоставления Касаткину жилья до окончательного вердикта. Судом наши доводы не были услышаны и не были приняты им во внимание.

Мы общаемся и с администрацией тюрьмы. Есть бытовые проблемы. Администрация никак не отреагировала на законные требования посольства. Посольство обратилось в МИД Франции для улучшения условия содержания. Но ответа из МИД нет.

— Кто его сокамерники? Есть ли информация?

— Наш коллега из посольства его неоднократно посещал. Содержание далеко от удовлетворительного. Но сосед достаточно адекватен. Он говорит по‑английски. А бытовые проблемы, видимо, не самое главное. Однако ему нельзя посещать спортзал. А на прогулку — два часа в день. И нет разрешения на посещение Даниила его невестой Анной.

Мы запросили консульский доступ к Даниилу. Сотрудник вскоре вновь его посетит в тюрьме и поговорит с ним. Давайте дождёмся решения суда. Но сам ход процесса не даёт оснований для большого оптимизма, — приводит слова Сизоненко портал «Матч ТВ».