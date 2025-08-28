Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В посольстве России ответили на отказ Франции освободить баскетболиста Касаткина

В посольстве России ответили на отказ Франции освободить баскетболиста Касаткина
Аудио-версия:
Комментарии

Старший советник, руководитель пресс‑службы посольства России во Франции Вадим Сизоненко прокомментировал отказ французских властей освободить 26-летнего баскетболиста Даниила Касаткина, который был взят под стражу по обвинению в киберпреступлениях.

— Судья озвучил решение, никак не мотивировав его. Никаких доводов в пользу отказа об изменении меры пресечения приведено не было. Только решение! Это наводит на мысль о предвзятости судебного заседания и французской юстиции в отношении российских граждан.

— Наше посольство готово было предоставить Касаткину какое‑то жильё для домашнего ареста?
— Посольство предпринимало все шаги для изменения меры пресечения. Посольство уведомило судебные органы Франции о предоставления Касаткину жилья до окончательного вердикта. Судом наши доводы не были услышаны и не были приняты им во внимание.

Мы общаемся и с администрацией тюрьмы. Есть бытовые проблемы. Администрация никак не отреагировала на законные требования посольства. Посольство обратилось в МИД Франции для улучшения условия содержания. Но ответа из МИД нет.

— Кто его сокамерники? Есть ли информация?
— Наш коллега из посольства его неоднократно посещал. Содержание далеко от удовлетворительного. Но сосед достаточно адекватен. Он говорит по‑английски. А бытовые проблемы, видимо, не самое главное. Однако ему нельзя посещать спортзал. А на прогулку — два часа в день. И нет разрешения на посещение Даниила его невестой Анной.

Мы запросили консульский доступ к Даниилу. Сотрудник вскоре вновь его посетит в тюрьме и поговорит с ним. Давайте дождёмся решения суда. Но сам ход процесса не даёт оснований для большого оптимизма, — приводит слова Сизоненко портал «Матч ТВ».

Следить за развитием событий:
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: в сентябре пройдёт слушание. LIVE
Live
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: в сентябре пройдёт слушание. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android