Сборная Испании проиграла Грузии на старте Евробаскета-2025

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Грузии и Испании, выступающие в группе C. Победу со счётом 83:69 (20:17, 17:18, 20:14, 26:20) одержали грузинские баскетболисты.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Александр Мамукелашвили. Своей команде он принёс 19 очков, семь подборов и шесть передач. В составе национальной команды Испании лучшую результативность показал форвард Хуанчо Эрнангомес. На его счету 13 очков, восемь подборов и две передачи.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году на территории четырёх государств: Германии, Грузии, Чехии и Италии. Чемпионом соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.

