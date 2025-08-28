Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Грузия — Испания, результат матча 28 августа 2025, счёт 83:69, ЧЕ по баскетболу — 2025, Евробаскет

Сборная Испании проиграла Грузии на старте Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Грузии и Испании, выступающие в группе C. Победу со счётом 83:69 (20:17, 17:18, 20:14, 26:20) одержали грузинские баскетболисты.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 15:00 МСК
Грузия
Окончен
83 : 69
Испания
Грузия: Мамукелашвили - 19, Битадзе - 15, Шенгелия - 13, Болдуин - 12, Санадзе - 11, Буржанадзе - 6, Шермадини - 4, Андроникашвили - 2, Джинчарадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе
Испания: Эрнангомес - 13, Альдама - 12, Брисуэла - 11, Эрнангомес - 8, Прадилья - 6, Парра - 5, Сен-Супери - 4, Юста - 4, де Ларреа - 3, Лопес-Аростеги - 3, Пуэрто, Сима

Самым результативным в составе победителей стал форвард Александр Мамукелашвили. Своей команде он принёс 19 очков, семь подборов и шесть передач. В составе национальной команды Испании лучшую результативность показал форвард Хуанчо Эрнангомес. На его счету 13 очков, восемь подборов и две передачи.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году на территории четырёх государств: Германии, Грузии, Чехии и Италии. Чемпионом соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Игрок с фамилией Соркин наколотил 31 очко, а Испания проиграла. Евробаскет-2025 — LIVE
Live
Игрок с фамилией Соркин наколотил 31 очко, а Испания проиграла. Евробаскет-2025 — LIVE

Дёмин вдохновляет спортсменов в детском баскетбольном лагере:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android