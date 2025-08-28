Скидки
Израиль — Исландия, результат матча 28 августа 2025, счет 83:71, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Израиля обыграла Исландию в матче Евробаскета-2025
Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Израиля и Исландии, выступающие в группе D. Победу со счётом 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19) одержали израильтяне.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 15:00 МСК
Израиль
Окончен
83 : 71
Исландия
Израиль: Соркин - 31, Авдия - 20, Мадар - 7, Гинат - 7, Зусман - 6, Менко - 4, Timor - 3, Каррингтон - 2, Сегев - 2, Palatin - 1, Леви, Burg
Исландия: Фридрикссон - 17, Хлинасон - 13, Gudmundsson - 8, Thrastarson - 8, Palsson - 7, Gunnarsson - 5, Херманнссон - 4, Steinarsson, Atlason, Jonsson, Bjoernsson

Самым результативным в составе сборной Израиля стал центровой Роман Соркин. На его счету 31 очко, пять подборов и одна результативная передача. В составе национальной команды Исландии лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Эльвар Фридрикссон. В его активе 17 очков, три подбора и три передачи.

Евробаскет-2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в турнире не принимает.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
