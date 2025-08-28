Сборная Израиля обыграла Исландию в матче Евробаскета-2025

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Израиля и Исландии, выступающие в группе D. Победу со счётом 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19) одержали израильтяне.

Самым результативным в составе сборной Израиля стал центровой Роман Соркин. На его счету 31 очко, пять подборов и одна результативная передача. В составе национальной команды Исландии лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Эльвар Фридрикссон. В его активе 17 очков, три подбора и три передачи.

Евробаскет-2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в турнире не принимает.

