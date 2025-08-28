Скидки
Словения — Польша. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Фото: Егор Дёмин показал, как в Лос-Анджелесе готовится к дебюту в НБА

Фото: Егор Дёмин показал, как в Лос-Анджелесе готовится к дебюту в НБА
Аудио-версия:
Новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост в своём телеграм-канале, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как занимается в межсезонье.

Фото: из личного архива Егора Дёмина.

«Сейчас я в Лос-Анджелесе. В клубе идёт предсезонная работа. Тут интересно так устроено, что до осени все тренируются сами, где им удобно. Я нахожусь на базе моего агентства. «Бруклин» прислал тренеров для индивидуальной работы со мной. Это тренер по развитию Кори Винсон и главный тренер по силовой подготовке Элвин Дайк. Кстати, в Лос-Анджелес прилетели ещё несколько игроков нашей команды. Готовимся к старту командной предсезонки», — написал Дёмин.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под восьмым номером.

Егор Дёмин поделился впечатлениями от Летней лиги НБА:

