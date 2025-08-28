19-летний Марио Сен-Супери стал самым молодым испанцем, дебютировавшим на ЧЕ с 2009 года

19-летний разыгрывающий сборной Испании Марио Сен-Супери стал самым молодым игроком национальной команды с 2009 года, дебютировавшим на Евробаскете. Об этом информирует Basket News. Ранее это достижение в испанской сборной принадлежало Рики Рубио.

Сен-Супери в настоящий момент 19 лет 136 дней, в то время как Рубио было 18 лет 334 дня, когда он дебютировал на Евробаскете в 2009 году.

Марио впервые сыграл на Евробаскете-2025 в матче с национальной командой Грузии (69:83). Спортсмен провёл на паркете почти 13 минут и за это время набрал четыре очка, один подбор и две передачи.

