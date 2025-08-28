Скидки
Словения — Польша. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Юдонис Хаслем вспомнил обидную ставку, которую сделали дети на его последний матч в НБА

Легенда «Майами Хит» трёхкратный чемпион НБА Юдонис Хаслем рассказал, как его дети сделали ставку на его последний матч в североамериканской лиге. В своей последней встрече с «Орландо Мэджик» (123:110) Хаслем провёл на площадке 25 минут и за это время набрал 24 очка. В тот момент ему было 43 года.

«Все мои дети сделали ставку. Они посчитали, что я наберу 3,5 очка. 3,5 очка… Я же не курил последние четыре года. 3,5 очка? Я даже не знал об этом, пока они не сказали: «Папа, ты добился того, что нам заплатили», — сказал Хаслем на канале The OGs в YouTube.

Ветеран Хаслем эмоционально отреагировал на поражение «Майами»:

