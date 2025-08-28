Сборная Боснии и Герцеговины победила Кипр на чемпионате Европы – 2025

Завершился матч чемпионата Евробаскета-2025, в рамках которого встречались национальные команды Боснии и Герцеговины и Кипра, выступающие в группе C. Победу со счётом 91:64 (23:11, 24:13, 11:23, 33:15) одержали боснийцы.

Наилучшую результативность в составе боснийской сборной показал центровой Юсуф Нуркич. На его счету 18 очков, шесть подборов и одна передачу. В составе национальной команды Кипра чаще всего кольцо соперников поражал Константинос Симицис. На его счету 22 очка, шесть подборов и одна передача.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в турнире не принимает.

