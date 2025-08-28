Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Босния и Герцеговина – Кипр, результат матча 28 августа 2025, счет 91:64, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Боснии и Герцеговины победила Кипр на чемпионате Европы – 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч чемпионата Евробаскета-2025, в рамках которого встречались национальные команды Боснии и Герцеговины и Кипра, выступающие в группе C. Победу со счётом 91:64 (23:11, 24:13, 11:23, 33:15) одержали боснийцы.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 18:15 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
91 : 64
Кипр
Босния и Герцеговина: Нуркич - 18, Alibegovic - 10, Гегич - 10, Врабац - 10, Каменьяш - 9, Роберсон - 8, Атич - 8, Пенава - 7, Лазич - 7, Hrelja - 4, Arslanagic, Халилович
Кипр: Simitzis - 22, Tigkas - 12, Willis Jr. - 9, Стилиану - 7, Михаил - 5, Iliadis - 5, Pasiali - 4, Loizides, Christodoulou, Jung, Giannaras, Koumis

Наилучшую результативность в составе боснийской сборной показал центровой Юсуф Нуркич. На его счету 18 очков, шесть подборов и одна передачу. В составе национальной команды Кипра чаще всего кольцо соперников поражал Константинос Симицис. На его счету 22 очка, шесть подборов и одна передача.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в турнире не принимает.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Игрок с фамилией Соркин наколотил 31 очко, а Испания проиграла. Евробаскет-2025 — LIVE
Live
Игрок с фамилией Соркин наколотил 31 очко, а Испания проиграла. Евробаскет-2025 — LIVE

Семиклассник ростом 220 см играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android