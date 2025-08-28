Скидки
Словения — Польша. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Бельгия — Франция, результат матча 28 августа 2025, счет 64:92, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Франции разгромила Бельгию в матче Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Бельгии и Франции, выступающие в группе D. Уверенную победу со счётом 92:64 (18:10, 25:17, 27:22, 22:15) одержали французские баскетболисты.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Бельгия
Окончен
64 : 92
Франция
Бельгия: Ванвейн - 13, Бако - 11, Lecomte - 9, Schwartz - 8, Van Den Eynde - 8, ван Влит - 6, Guisse - 6, Mennes - 2, Тумба - 1, Mwema, Ledegen, Tshimanga
Франция: Окобо - 12, Кулибали - 12, Ябуселе - 11, Хифи - 10, Рисашер - 10, Кординье - 7, Сарр - 7, Маледон - 6, Джайте - 6, Франсиско - 5, Луваву-Кабарро - 3, Оар - 3

Самыми результативными в составе победителей стали защитник Билаль Кулибали и разыгрывающий Эли Окобо. Кулибали своей команде принёс 12 очков и семь подборов. В активе Окобо 12 очков, два подбора и две передачи. В составе национальной команды Бельгии лучшую результативность продемонстрировал форвард Ханс Ванвейн. На его счету 13 очков, пять подборов и две передачи.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии – и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в турнире не принимает.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол:

