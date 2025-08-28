Сборная Франции разгромила Бельгию в матче Евробаскета-2025

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Бельгии и Франции, выступающие в группе D. Уверенную победу со счётом 92:64 (18:10, 25:17, 27:22, 22:15) одержали французские баскетболисты.

Самыми результативными в составе победителей стали защитник Билаль Кулибали и разыгрывающий Эли Окобо. Кулибали своей команде принёс 12 очков и семь подборов. В активе Окобо 12 очков, два подбора и две передачи. В составе национальной команды Бельгии лучшую результативность продемонстрировал форвард Ханс Ванвейн. На его счету 13 очков, пять подборов и две передачи.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии – и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в турнире не принимает.

