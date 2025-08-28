20-летняя модель OnlyFans: в прошлом году я заработала чуть ли не больше, чем Леброн

20-летняя модель OnlyFans Софи Рейн заявила, что за прошлый год заработала почти столько же, сколько звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«В прошлом году я заработала чуть ли не больше, чем Леброн. Он заработал $ 56 млн. Я заработала $ 43 млн», — сказала Рейн на видео в социальных сетях.

При этом девушка подчеркнула, что за полтора года заработала почти $ 83 млн, продемонстрировав скриншот дохода.

Фото: https://x.com/HaterReport_/

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

