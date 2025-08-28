Скидки
Словения — Польша. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Баскетбол Новости

Чемпион НБА упрекнул бывшую команду из-за резонансного инцидента с Николой Йокичем

Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион НБА 2020 года Маркиф Моррис вспомнил об инциденте с центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем, который произошёл в 2021 году. Моррис тогда выступал за «Майами Хит».

Йокич в той встрече нанёс Моррису сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Маркиф упал на паркет, и через некоторое время его унесли с площадки на носилках. В результате игрок «Майами» выбыл из строя.

«Это была двухнедельная травма. Через две недели всё стало нормально. Но из-за того, что «Хит» не позволили мне вернуться на площадку, создалось впечатление, что я был травмирован в течение шести месяцев. Я тренировался всё это время. Так что я не играл, потому что «Хит» просто не хотели, чтобы я возвращался на паркет», — сказал Моррис на канале The OGs в YouTube.

30 тысяч китайских фанатов пришли на встречу с Йокичем:

