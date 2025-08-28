Басс — о Дончиче: никогда не видела, чтобы игрок, переходя в «Лейкерс», был так печален

Бывшая владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс вспомнила об обмене разыгрывающего Луки Дончича. Словенский игрок перешёл в калифорнийский клуб в феврале этого года из «Даллас Маверикс».

«Никто не знал о предстоящем обмене. Я знала, но Лука не был в курсе. Никогда не видела, чтобы игрок, который переходил в «Лейкерс», был так печален, как он. Обмен стал для него огромной неожиданностью. Ему пришлось осмыслить произошедшее. Но теперь, думаю, он полностью посвятил себя «Лейкерс», — сказала Басс в эфире RADIO 1.

Дончич показал футбольные навыки на медиадне перед Евробаскетом: