Патрик Беверли назвал условие, при котором «Лейкерс» могут побороться за чемпионство в НБА

Патрик Беверли назвал условие, при котором «Лейкерс» могут побороться за чемпионство в НБА
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Патрик Беверли поделился мнением о шансах своей бывшей команды «Лос-Анджелес Лейкерс» побороться за чемпионство.

«Кто выйдет в стартовом составе «Лейкерс»? У меня есть два варианта. У меня есть на примете стартовая пятёрка, с которой они могли бы выиграть чемпионат. На мой взгляд, побороться за титул можно было бы, используя следующий вариант: Лука Дончич, Леброн Джеймс, Деандре Эйтон, Остин Ривз и Маркус Смарт. Нужен же кто-то, кто будет защищаться, верно? Шанс в таком случае будет», — сказал Беверли в своём подкасте.

