Сборная Греции с Адетокунбо победила Италию на чемпионате Европы по баскетболу — 2025
Завершился матч группы C чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались сборные Греции и Италии. Победу со счётом 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21 ) одержали греки.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Греция
Окончен
75 : 66
Италия
Греция: Адетокунбо - 31, Слукас - 9, Митоглу - 9, Толиопулос - 8, Адетокунбо - 6, Ларенцакис - 3, Папаниколау - 3, Дорси, Калаицакис, Katsivelis, Самонтуров, Адетокунбо
Италия: Мелли - 15, Niang - 11, Спаньоло - 10, Галлинари - 8, Пайола - 6, Риччи - 5, Фонтеккио - 4, Диуф - 4, Томпсон - 3, Прочида, Списсу , Акеле

Самым результативным в составе победителей оказался форвард Яннис Адетокунбо. Своей команде он принёс 31 очко, семь подборов и две передачи. В составе сборной Италии лучшую результативность продемонстрировал форвард Николо Мелли. На его счету 15 очков, семь подборов и пять передач.

Напомним, «Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами игр можно следить в Матч-центре.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес:

