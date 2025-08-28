Сборная Греции с Адетокунбо победила Италию на чемпионате Европы по баскетболу — 2025

Завершился матч группы C чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались сборные Греции и Италии. Победу со счётом 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21 ) одержали греки.

Самым результативным в составе победителей оказался форвард Яннис Адетокунбо. Своей команде он принёс 31 очко, семь подборов и две передачи. В составе сборной Италии лучшую результативность продемонстрировал форвард Николо Мелли. На его счету 15 очков, семь подборов и пять передач.

