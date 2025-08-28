Сборная Словении с Лукой Дончичем проиграла Польше на старте Евробаскета-2025

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались национальные команды Словении и Польши. Сборные выступают в группе D. Победу со счётом 105:95 (29:25, 18:21, 33:23, 25:26) добыла Польша.

Самым результативным в составе словенцев стал разыгрывающий Лука Дончич. На его счету 34 очка, четыре подбора и девять передач. У поляков лучшую результативность показал защитник Джордан Лойд. В его активе 32 очка, один подбор и две передачи.

Это был стартовый матч команд в группе. В следующем туре словенцы сыграют с французами, а поляки встретятся со сборной Израиля. Обе игры пройдут 30 августа.

