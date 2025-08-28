Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Словения — Польша, результат матча 28 августа 2025, счет 95:105, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Словении с Лукой Дончичем проиграла Польше на старте Евробаскета-2025
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались национальные команды Словении и Польши. Сборные выступают в группе D. Победу со счётом 105:95 (29:25, 18:21, 33:23, 25:26) добыла Польша.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Словения
Окончен
95 : 105
Польша
Словения: Дончич - 34, Мурич - 17, Хроват - 15, Препелич - 8, Omic - 7, Николич - 5, Krampelj - 4, Radovic - 3, Stergar - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka
Польша: Лойд - 32, Понитка - 23, Pluta - 15, Бальцеровски - 11, Соколовски - 8, Zolnierewicz - 6, Gielo - 4, Laczynski - 4, Олейничак - 2, Zapala, Дзева, Михалак

Самым результативным в составе словенцев стал разыгрывающий Лука Дончич. На его счету 34 очка, четыре подбора и девять передач. У поляков лучшую результативность показал защитник Джордан Лойд. В его активе 32 очка, один подбор и две передачи.

Это был стартовый матч команд в группе. В следующем туре словенцы сыграют с французами, а поляки встретятся со сборной Израиля. Обе игры пройдут 30 августа.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Чудо от Грузии и провал Словении с Дончичем. Второй день Евробаскета-2025 позади
Чудо от Грузии и провал Словении с Дончичем. Второй день Евробаскета-2025 позади

Лука Дончич попал в неприятную ситуацию на парковке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android