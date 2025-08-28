Яннис Адетокунбо, ЧЕ-2025: статистика в матче Греция — Италия, очки, передачи, подборы

Завершился матч Евробаскета-2025, в ходе которого встречались национальные команды Греции и Италии. Победу со счётом 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21) одержали греки.

Лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На счету спортсмена 31 очко, семь подборов и две передачи. На площадке Яннис пробыл чуть более 29 минут.

В следующем туре сборная Греции сыграет с национальной командой Кипра, а итальянцы встретятся с грузинами. Оба матча запланированы на 30 августа. Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Завершатся соревнования 14 сентября.

Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес: