Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо, ЧЕ-2025: статистика в матче Греция — Италия, очки, передачи, подборы

Яннис Адетокунбо, ЧЕ-2025: статистика в матче Греция — Италия, очки, передачи, подборы
Комментарии

Завершился матч Евробаскета-2025, в ходе которого встречались национальные команды Греции и Италии. Победу со счётом 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21) одержали греки.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Греция
Окончен
75 : 66
Италия
Греция: Адетокунбо - 31, Слукас - 9, Митоглу - 9, Толиопулос - 8, Адетокунбо - 6, Ларенцакис - 3, Папаниколау - 3, Дорси, Калаицакис, Katsivelis, Самонтуров, Адетокунбо
Италия: Мелли - 15, Niang - 11, Спаньоло - 10, Галлинари - 8, Пайола - 6, Риччи - 5, Фонтеккио - 4, Диуф - 4, Томпсон - 3, Прочида, Списсу , Акеле

Лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На счету спортсмена 31 очко, семь подборов и две передачи. На площадке Яннис пробыл чуть более 29 минут.

В следующем туре сборная Греции сыграет с национальной командой Кипра, а итальянцы встретятся с грузинами. Оба матча запланированы на 30 августа. Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Завершатся соревнования 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Чудо от Грузии и провал Словении с Дончичем. Второй день Евробаскета-2025 позади
Чудо от Грузии и провал Словении с Дончичем. Второй день Евробаскета-2025 позади

Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android