Лука Дончич, ЧЕ-2025: статистика в матче Словения — Польша, очки, передачи, подборы

Завершился матч Евробаскета-2025, в ходе которого встречались сборные Словении и Польши. Победу со счётом 105:95 (29:25, 18:21, 33:23, 25:26) добыли польские игроки.

Лидер словенцев звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич провёл на паркете 36 минут и 19 секунд и за это время набрал 34 очка, совершил четыре подбора и отдал девять результативных передач.

В следующем туре словенцы встретятся со сборной Франции, а поляки сыграют с национальной командой Израиля. Оба матча состоятся 30 августа.

Действующими чемпионами Европы являются испанцы. В финале Евробаскета-2022 они одолели французов со счётом 88:76.

Лука Дончич продемонстрировал роскошный электрический гиперкар: