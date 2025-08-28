Скидки
Лука Дончич, ЧЕ-2025: статистика в матче Словения — Польша, очки, передачи, подборы

Лука Дончич, ЧЕ-2025: статистика в матче Словения — Польша, очки, передачи, подборы
Комментарии

Завершился матч Евробаскета-2025, в ходе которого встречались сборные Словении и Польши. Победу со счётом 105:95 (29:25, 18:21, 33:23, 25:26) добыли польские игроки.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Словения
Окончен
95 : 105
Польша
Словения: Дончич - 34, Мурич - 17, Хроват - 15, Препелич - 8, Omic - 7, Николич - 5, Krampelj - 4, Radovic - 3, Stergar - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka
Польша: Лойд - 32, Понитка - 23, Pluta - 15, Бальцеровски - 11, Соколовски - 8, Zolnierewicz - 6, Gielo - 4, Laczynski - 4, Олейничак - 2, Zapala, Дзева, Михалак

Лидер словенцев звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич провёл на паркете 36 минут и 19 секунд и за это время набрал 34 очка, совершил четыре подбора и отдал девять результативных передач.

В следующем туре словенцы встретятся со сборной Франции, а поляки сыграют с национальной командой Израиля. Оба матча состоятся 30 августа.

Действующими чемпионами Европы являются испанцы. В финале Евробаскета-2022 они одолели французов со счётом 88:76.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Лука Дончич продемонстрировал роскошный электрический гиперкар:

