ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 28 августа, календарь, таблица

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур 28 августа 2025, четверг. 15:00 МСК

Грузия Окончен 83 : 69 Испания

Грузия: Мамукелашвили - 19, Битадзе - 15, Шенгелия - 13, Болдуин - 12, Санадзе - 11, Буржанадзе - 6, Шермадини - 4, Андроникашвили - 2, Джинчарадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе