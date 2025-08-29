ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 28 августа, календарь, таблица
В четверг, 28 августа, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 прошёл второй игровой день, в рамках которого состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евробаскета-2025 28 августа:
Грузия – Испания — 83:69;
Израиль – Исландия — 83:71;
Бельгия – Франция — 64:92;
Босния и Герцеговина – Кипр — 91:64;
Греция – Италия — 75:66;
Словения – Польша — 95:105.
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 15:00 МСК
Грузия
Окончен
83 : 69
Испания
Грузия: Мамукелашвили - 19, Битадзе - 15, Шенгелия - 13, Болдуин - 12, Санадзе - 11, Буржанадзе - 6, Шермадини - 4, Андроникашвили - 2, Джинчарадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе
Испания: Эрнангомес - 13, Альдама - 12, Брисуэла - 11, Эрнангомес - 8, Прадилья - 6, Парра - 5, Сен-Супери - 4, Юста - 4, де Ларреа - 3, Лопес-Аростеги - 3, Пуэрто, Сима
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 15:00 МСК
Израиль
Окончен
83 : 71
Исландия
Израиль: Соркин - 31, Авдия - 20, Мадар - 7, Гинат - 7, Зусман - 6, Менко - 4, Timor - 3, Каррингтон - 2, Сегев - 2, Palatin - 1, Леви, Burg
Исландия: Фридрикссон - 17, Хлинасон - 13, Gudmundsson - 8, Thrastarson - 8, Palsson - 7, Gunnarsson - 5, Херманнссон - 4, Steinarsson, Atlason, Jonsson, Bjoernsson
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Бельгия
Окончен
64 : 92
Франция
Бельгия: Ванвейн - 13, Бако - 11, Lecomte - 9, Schwartz - 8, Van Den Eynde - 8, ван Влит - 6, Guisse - 6, Mennes - 2, Тумба - 1, Mwema, Ledegen, Tshimanga
Франция: Окобо - 12, Кулибали - 12, Ябуселе - 11, Хифи - 10, Рисашер - 10, Кординье - 7, Сарр - 7, Маледон - 6, Джайте - 6, Франсиско - 5, Луваву-Кабарро - 3, Оар - 3
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 18:15 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
91 : 64
Кипр
Босния и Герцеговина: Нуркич - 18, Alibegovic - 10, Гегич - 10, Врабац - 10, Каменьяш - 9, Роберсон - 8, Атич - 8, Пенава - 7, Лазич - 7, Hrelja - 4, Arslanagic, Халилович
Кипр: Simitzis - 22, Tigkas - 12, Willis Jr. - 9, Стилиану - 7, Михаил - 5, Iliadis - 5, Pasiali - 4, Loizides, Christodoulou, Jung, Giannaras, Koumis
ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Греция
Окончен
75 : 66
Италия
Греция: Адетокунбо - 31, Слукас - 9, Митоглу - 9, Толиопулос - 8, Адетокунбо - 6, Ларенцакис - 3, Папаниколау - 3, Дорси, Калаицакис, Katsivelis, Самонтуров, Адетокунбо
Италия: Мелли - 15, Niang - 11, Спаньоло - 10, Галлинари - 8, Пайола - 6, Риччи - 5, Фонтеккио - 4, Диуф - 4, Томпсон - 3, Прочида, Списсу , Акеле
ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Словения
Окончен
95 : 105
Польша
Словения: Дончич - 34, Мурич - 17, Хроват - 15, Препелич - 8, Omic - 7, Николич - 5, Krampelj - 4, Radovic - 3, Stergar - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka
Польша: Лойд - 32, Понитка - 23, Pluta - 15, Бальцеровски - 11, Соколовски - 8, Zolnierewicz - 6, Gielo - 4, Laczynski - 4, Олейничак - 2, Zapala, Дзева, Михалак
Чемпионат Европы по баскетболу – 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии – и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.
