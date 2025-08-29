«Серьёзная сенсация!» Владимир Гомельский отреагировал на один из результатов ЧЕ-2025

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче между сборными Грузии и Испании, который состоялся на чемпионате Европы по баскетболу. Грузины победили со счётом 83:69. Испанцы являются действующими чемпионами Европы.

«На Евробаскете состоялась первая серьёзная сенсация! Сборная Грузии победила команду Испании со счётом 83:69. Игра грузинской команды под управлением тренера Александара Джикича была более разумной и цельной, чем у соперников. Продуманные замены и агрессивная защита позволили создать отрыв во второй половине и удержать завоеванное преимущество. Хочу выделить сразу шесть грузинских баскетболистов: Мамукелашвили и Битадзе, Шенгелию и Шермадини, Санадзе и Буржанадзе. Не только набирали очки, но и самоотверженно оборонялись. А у Испании происходит смена поколений. Никого, кроме Альдамы и выделить сложно. Поздравляю сборную Грузии с победой!» — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

