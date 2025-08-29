Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Серьёзная сенсация!» Владимир Гомельский отреагировал на один из результатов ЧЕ-2025

Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче между сборными Грузии и Испании, который состоялся на чемпионате Европы по баскетболу. Грузины победили со счётом 83:69. Испанцы являются действующими чемпионами Европы.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 15:00 МСК
Грузия
Окончен
83 : 69
Испания
Грузия: Мамукелашвили - 19, Битадзе - 15, Шенгелия - 13, Болдуин - 12, Санадзе - 11, Буржанадзе - 6, Шермадини - 4, Андроникашвили - 2, Джинчарадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе
Испания: Эрнангомес - 13, Альдама - 12, Брисуэла - 11, Эрнангомес - 8, Прадилья - 6, Парра - 5, Сен-Супери - 4, Юста - 4, де Ларреа - 3, Лопес-Аростеги - 3, Пуэрто, Сима

«На Евробаскете состоялась первая серьёзная сенсация! Сборная Грузии победила команду Испании со счётом 83:69. Игра грузинской команды под управлением тренера Александара Джикича была более разумной и цельной, чем у соперников. Продуманные замены и агрессивная защита позволили создать отрыв во второй половине и удержать завоеванное преимущество. Хочу выделить сразу шесть грузинских баскетболистов: Мамукелашвили и Битадзе, Шенгелию и Шермадини, Санадзе и Буржанадзе. Не только набирали очки, но и самоотверженно оборонялись. А у Испании происходит смена поколений. Никого, кроме Альдамы и выделить сложно. Поздравляю сборную Грузии с победой!» — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

