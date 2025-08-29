Лука Дончич установил историческое достижение на чемпионатах Европы по баскетболу

Словенский разыгрывающий Лука Дончич в матче со сборной Польши (95:105) стал автором исторического достижения на чемпионатах Европы по баскетболу. Как информирует Basket News, Лука стал первым игроком в истории турнира, кто сумел набрать по меньшей мере 30 очков, пять результативных передач и пять перехватов в одной игре.

Напомним, во встрече с поляками Дончич набрал 34 очка, отдал девять результативных передач и сделал пять перехватов. Кроме того, на его счету четыре подбора и два блокшота.

В следующем туре словенцы встретятся со сборной Франции, а поляки сыграют с национальной командой Израиля. Оба матча состоятся 30 августа.

Дончич показал футбольные навыки на медиадне перед Евробаскетом: