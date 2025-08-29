Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич установил историческое достижение на чемпионатах Европы по баскетболу

Комментарии

Словенский разыгрывающий Лука Дончич в матче со сборной Польши (95:105) стал автором исторического достижения на чемпионатах Европы по баскетболу. Как информирует Basket News, Лука стал первым игроком в истории турнира, кто сумел набрать по меньшей мере 30 очков, пять результативных передач и пять перехватов в одной игре.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Словения
Окончен
95 : 105
Польша
Словения: Дончич - 34, Мурич - 17, Хроват - 15, Препелич - 8, Omic - 7, Николич - 5, Krampelj - 4, Radovic - 3, Stergar - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka
Польша: Лойд - 32, Понитка - 23, Pluta - 15, Бальцеровски - 11, Соколовски - 8, Zolnierewicz - 6, Gielo - 4, Laczynski - 4, Олейничак - 2, Zapala, Дзева, Михалак

Напомним, во встрече с поляками Дончич набрал 34 очка, отдал девять результативных передач и сделал пять перехватов. Кроме того, на его счету четыре подбора и два блокшота.

В следующем туре словенцы встретятся со сборной Франции, а поляки сыграют с национальной командой Израиля. Оба матча состоятся 30 августа.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Дончич показал футбольные навыки на медиадне перед Евробаскетом:

