Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Литва — Черногория. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский назвал одного из фаворитов ЧЕ-2025, у которого обнаружилось слабое место

Гомельский назвал одного из фаворитов ЧЕ-2025, у которого обнаружилось слабое место
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались национальные команды Греции и Италии. Победу со счётом 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21 ) одержали греческие баскетболисты.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Греция
Окончен
75 : 66
Италия
Греция: Адетокунбо - 31, Слукас - 9, Митоглу - 9, Толиопулос - 8, Адетокунбо - 6, Ларенцакис - 3, Папаниколау - 3, Дорси, Калаицакис, Katsivelis, Самонтуров, Адетокунбо
Италия: Мелли - 15, Niang - 11, Спаньоло - 10, Галлинари - 8, Пайола - 6, Риччи - 5, Фонтеккио - 4, Диуф - 4, Томпсон - 3, Прочида, Списсу , Акеле

«Матч сборных Греции и Италии я ждал с особым интересом. Как тренер Спанулис встроит Янниса Адетокунбов команду, как сложатся отношения игроков команды с братьями Янниса Костасом и Таннасисом, как ветераны Костас Слукас и Костас Папаниколау отреагируют на уменьшение своей роли в команде? Спанулис справился очень грамотно. Яннис не тянул одеяло на себя, Костас и Таннасис честно отрабатывали в защите, ветераны были полезны и скромны.

Кстати, у греков обнаружилось слабое место: нет равноценных замен ни Папаниколау, ни Тайлеру Дорси. То есть в команде только по одному лёгкому форварду и атакующему защитнику высокого класса. Но глубины состава хватило для победы. У итальянцев не хватило глубины ротации. Провалил игру лидер Симоне Фонтеккио, а замены не нашлось. Хорош был Николо Мелли, но устал в концовке, а замены не нашлось. Были в не лучшем состоянии Данило Галинари и Марко Списсу, но тренер Поццекко был вынужден их использовать. Отличное впечатление оставил молодой Нианг. Победа греков для меня выглядела закономерной», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Отметим, что греки многими экспертами считаются одними из фаворитов турнира.

«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами игр можно следить в Матч-центре.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Чудо от Грузии и провал Словении с Дончичем. Второй день Евробаскета-2025 позади
Чудо от Грузии и провал Словении с Дончичем. Второй день Евробаскета-2025 позади

Яннис Адетокунбо пытался поймать таракана в прямом эфире:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android