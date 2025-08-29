Гомельский назвал одного из фаворитов ЧЕ-2025, у которого обнаружилось слабое место

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались национальные команды Греции и Италии. Победу со счётом 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21 ) одержали греческие баскетболисты.

«Матч сборных Греции и Италии я ждал с особым интересом. Как тренер Спанулис встроит Янниса Адетокунбов команду, как сложатся отношения игроков команды с братьями Янниса Костасом и Таннасисом, как ветераны Костас Слукас и Костас Папаниколау отреагируют на уменьшение своей роли в команде? Спанулис справился очень грамотно. Яннис не тянул одеяло на себя, Костас и Таннасис честно отрабатывали в защите, ветераны были полезны и скромны.

Кстати, у греков обнаружилось слабое место: нет равноценных замен ни Папаниколау, ни Тайлеру Дорси. То есть в команде только по одному лёгкому форварду и атакующему защитнику высокого класса. Но глубины состава хватило для победы. У итальянцев не хватило глубины ротации. Провалил игру лидер Симоне Фонтеккио, а замены не нашлось. Хорош был Николо Мелли, но устал в концовке, а замены не нашлось. Были в не лучшем состоянии Данило Галинари и Марко Списсу, но тренер Поццекко был вынужден их использовать. Отличное впечатление оставил молодой Нианг. Победа греков для меня выглядела закономерной», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Отметим, что греки многими экспертами считаются одними из фаворитов турнира.

