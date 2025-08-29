Скидки
Эстония — Латвия. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Эксперт назвал реальный средний показатель по очкам Майкла Джордана в современной НБА

Аудио-версия:
Североамериканский журналист и экспертный обозреватель The Athletic Сэм Векени отреагировал на мнение, что легендарный Майкл Джордан в современной Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набирал бы в среднем более 40 очков.

«В 2019 году Джеймс Харден набирал в среднем по 36 очков за игру. Сейчас, на мой взгляд, превысить отметку в 40 вполне реально. В 45 я не до конца верю, но думаю, что цифра будет начинаться на «четыре». Майкл Джордан в 1993 году играл за «Буллз» при самой медленной скорости в лиге — всего 92 владения за матч — и всё равно набирал по 33 очка. Сейчас средняя команда проводит около 99 владений за игру, а это автоматически добавляет два–три очка.

Если учесть ещё современный простор на площадке, более «гелиоцентричный» стиль команд, больше быстрых отрывов и постоянные фолы на дуге, то набрать дополнительно несколько очков — за счёт лишнего попадания и штрафных — вполне реально. Так что 40+ очков в нынешних условиях — это уже не кажется чем-то невозможным», — написал Векени на своей страничке в социальной сети X.

