Эксперт обозначил условия, при которых Леброн Джеймс покинет «Лейкерс»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Грант Хьюз в своём материале на Bleacher Report предположил, при каких условиях звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Назначение Луки Дончича новым лидером команды, отсутствие соглашения с Леброном Джеймсом о продлении контракта в межсезонье, нежелание руководства клуба пойти ва-банк ради усиления состава — всё это указывает на возможный уход Леброна. Да, у Джеймса есть причины оставаться в Лос-Анджелесе, не связанные с баскетболом, но трудно представить, что он согласится в течение целого сезона быть кем-то, кроме главной фигуры франшизы.

Особенно если «Лейкерс» не будут входить в число главных претендентов на титул. Может быть, если бы в команде было изобилие звёздных игроков, Леброн мог бы смириться с более второстепенной ролью — при условии, что весной в плей-офф он вновь станет главным героем. Но Запад сейчас невероятно силён, а нежелание клуба продлевать контракт с Джеймсом говорит о том, что его уже не рассматривают даже как второго суперзвёздного партнёра для Дончича, когда команда выйдет на уровень борьбы за чемпионство.

Отчасти это объяснимо — возраст Леброна берёт своё. Но факт остаётся фактом: впервые Джеймс не является главным активом своей команды, а руководство не готово жертвовать всем ради титула. Вряд ли Леброна устроит такой расклад, и в итоге это приведёт к его обмену в другой клуб», — сказано в статье.