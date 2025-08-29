Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эстония — Латвия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт обозначил условия, при которых Леброн Джеймс покинет «Лейкерс»

Эксперт обозначил условия, при которых Леброн Джеймс покинет «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Грант Хьюз в своём материале на Bleacher Report предположил, при каких условиях звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Назначение Луки Дончича новым лидером команды, отсутствие соглашения с Леброном Джеймсом о продлении контракта в межсезонье, нежелание руководства клуба пойти ва-банк ради усиления состава — всё это указывает на возможный уход Леброна. Да, у Джеймса есть причины оставаться в Лос-Анджелесе, не связанные с баскетболом, но трудно представить, что он согласится в течение целого сезона быть кем-то, кроме главной фигуры франшизы.

Особенно если «Лейкерс» не будут входить в число главных претендентов на титул. Может быть, если бы в команде было изобилие звёздных игроков, Леброн мог бы смириться с более второстепенной ролью — при условии, что весной в плей-офф он вновь станет главным героем. Но Запад сейчас невероятно силён, а нежелание клуба продлевать контракт с Джеймсом говорит о том, что его уже не рассматривают даже как второго суперзвёздного партнёра для Дончича, когда команда выйдет на уровень борьбы за чемпионство.

Отчасти это объяснимо — возраст Леброна берёт своё. Но факт остаётся фактом: впервые Джеймс не является главным активом своей команды, а руководство не готово жертвовать всем ради титула. Вряд ли Леброна устроит такой расклад, и в итоге это приведёт к его обмену в другой клуб», — сказано в статье.

Сейчас читают:
«Я перевожу свой талант». Эта фраза дорого обошлась Леброну. Но и всё изменила
«Я перевожу свой талант». Эта фраза дорого обошлась Леброну. Но и всё изменила
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android