«Миннесота» потерпела 8-е поражение за сезон в WNBA. Россиянки появились на паркете

Сегодня, 29 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Сиэтл Сторм». Игра завершилась со счётом 93:79 в пользу гостевой команды.

В составе «Миннесоты» в матче приняли участие сразу две российские баскетболистки — Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу. Клюндикова провела на площадке девять минут, за которые отметилась одним подбором, одним перехватом и одним блок-шотом. Косу за отведённую ей минуту игрового времени результативными действиями не отличилась, а её показатель «плюс-минус» составил «-2».

Несмотря на поражение, «Линкс» продолжают лидировать в североамериканской лиге с 30 победами при восьми поражениях. Более того, «Миннесота» уже обеспечила себе место в плей-офф досрочно.