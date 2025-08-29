Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эстония — Латвия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» потерпела 8-е поражение за сезон в WNBA. Россиянки появились на паркете

«Миннесота» потерпела 8-е поражение за сезон в WNBA. Россиянки появились на паркете
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Сиэтл Сторм». Игра завершилась со счётом 93:79 в пользу гостевой команды.

WNBA Подробнее

В составе «Миннесоты» в матче приняли участие сразу две российские баскетболистки — Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу. Клюндикова провела на площадке девять минут, за которые отметилась одним подбором, одним перехватом и одним блок-шотом. Косу за отведённую ей минуту игрового времени результативными действиями не отличилась, а её показатель «плюс-минус» составил «-2».

Несмотря на поражение, «Линкс» продолжают лидировать в североамериканской лиге с 30 победами при восьми поражениях. Более того, «Миннесота» уже обеспечила себе место в плей-офф досрочно.

Сейчас читают:
WNBA не может повторить успех мужчин — даже имея своих Лебронов и Карри. Почему?
WNBA не может повторить успех мужчин — даже имея своих Лебронов и Карри. Почему?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android