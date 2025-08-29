Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 29 августа

Сегодня, 29 августа, пройдёт очередной игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Соревнования проходят на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 29 августа (время — московское):

13:30. Германия — Швеция;

14:45. Турция — Чехия;

16:30. Литва — Черногория;

18:00. Эстония — Латвия;

20:30. Финляндия — Великобритания;

21:15. Португалия — Сербия.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионом соревнований стала сборная Испании.

Главные новости дня: