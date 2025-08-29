Скидки
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
21:15 Мск
Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 29 августа

Сегодня, 29 августа, пройдёт очередной игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Соревнования проходят на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 29 августа (время — московское):

13:30. Германия — Швеция;
14:45. Турция — Чехия;
16:30. Литва — Черногория;
18:00. Эстония — Латвия;
20:30. Финляндия — Великобритания;
21:15. Португалия — Сербия.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионом соревнований стала сборная Испании.

Главные новости дня:

