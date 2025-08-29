Германия — Швеция: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 августа, состоится матч группы B Евробаскета-2025 между сборными Германии и Швеции. На территории Российской Федерации увидеть игру можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет детально освещать ход матча в лайв-трансляции. Результаты встреч будут доступны также в Матч-центре.

Ране немцы уже победили национальную команду Черногории (106:76), а шведы уступили сборной Финляндии (90:93).

Евробаскет-2025 проводится на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Турнир завершится 14 сентября. Сборная России в турнире участия не принимает.

