Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Германия — Швеция: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 августа, состоится матч группы B Евробаскета-2025 между сборными Германии и Швеции. На территории Российской Федерации увидеть игру можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет детально освещать ход матча в лайв-трансляции. Результаты встреч будут доступны также в Матч-центре.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 13:30 МСК
Германия
Не начался
Швеция
Ране немцы уже победили национальную команду Черногории (106:76), а шведы уступили сборной Финляндии (90:93).

Евробаскет-2025 проводится на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Турнир завершится 14 сентября. Сборная России в турнире участия не принимает.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Главные спортивные новости дня:

