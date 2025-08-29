Скидки
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Литва — Черногория: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Литва — Черногория: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 29 августа, пройдёт матч группы B чемпионата Европы по баскетболу — 2025 между национальными командами Литвы и Черногории. Начало встречи запланировано на 16:30 мск. В России посмотреть игру можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» детально осветит ход матча в лайв-трансляции. Результаты встреч будут доступны также в Матч-центре.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Литва
Не начался
Черногория
Ранее на турнире литовцы одержали уверенную победу в игре со сборной Великобритании (94:70). Черногорцы в прошлом туре уступили одному из фаворитов соревнований — национальной команде Германии (76:106).

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Главные новости дня:

