Литва — Черногория: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 августа, пройдёт матч группы B чемпионата Европы по баскетболу — 2025 между национальными командами Литвы и Черногории. Начало встречи запланировано на 16:30 мск. В России посмотреть игру можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» детально осветит ход матча в лайв-трансляции. Результаты встреч будут доступны также в Матч-центре.

Ранее на турнире литовцы одержали уверенную победу в игре со сборной Великобритании (94:70). Черногорцы в прошлом туре уступили одному из фаворитов соревнований — национальной команде Германии (76:106).

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.

