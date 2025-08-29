Скидки
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
«Я собирался убить». Шакил О'Нил вспомнил, как «Лейкерс» решили его обменять

«Я собирался убить». Шакил О'Нил вспомнил, как «Лейкерс» решили его обменять
Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил вспомнил о своём обмене из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Майами Хит» в 2004 году.

«Это было забавно. Я ел хлопья, смотрел ESPN, слушал, что говорят люди. А потом вдруг узнал, что Митч Купчак [генеральный менеджер «Лейкерс»] сказал, что примет предложения по Шаку. Я собирался врезать Митчу Купчаку. Я же разбираюсь в бизнесе. Прояви ко мне немного больше уважения. Я сижу, ем хлопья. Рядом сын, который смотрит на меня снизу вверх. Смотрю на него и думаю: «Чёрт возьми, меня обменивают». Я собирался убить этого чувака», — сказал Шакил в видео на YouTube-канале STRAIGHT GAME PODCAST.

