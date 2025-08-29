«Я собирался убить». Шакил О'Нил вспомнил, как «Лейкерс» решили его обменять

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил вспомнил о своём обмене из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Майами Хит» в 2004 году.

«Это было забавно. Я ел хлопья, смотрел ESPN, слушал, что говорят люди. А потом вдруг узнал, что Митч Купчак [генеральный менеджер «Лейкерс»] сказал, что примет предложения по Шаку. Я собирался врезать Митчу Купчаку. Я же разбираюсь в бизнесе. Прояви ко мне немного больше уважения. Я сижу, ем хлопья. Рядом сын, который смотрит на меня снизу вверх. Смотрю на него и думаю: «Чёрт возьми, меня обменивают». Я собирался убить этого чувака», — сказал Шакил в видео на YouTube-канале STRAIGHT GAME PODCAST.

