«Автодор» объявил о возвращении американца Малика Ньюмэна

Атакующий защитник Малик Ньюмэн подписал контракт с «Автодором». Об этом информирует пресс-служба саратовского клуба. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на один год.

Отметим, что 28-летним американец уже выступал за «Автодор». Саратовскую команду спортсмен представлял в сезоне-2022/2023 и в сезоне-2023/2024 после возвращения из чемпионата Китая. В общей сложности за два сезона Малик провёл за «Автодор» 50 матчей (40 — в старте), в 14 из которых набрал 20 и более очков.

«Лучший снайпер Лиги ВТБ не нуждается в представлении. Уровень и потенциал Малика нам хорошо известны. Важно, что он выразил большое желание вернуться и предельно мотивирован на предстоящий год. Надеемся, что в новом сезоне мы увидим лучшую версию Ньюмэна», — сказал президент «Автодора» Олег Родионов.

Главные новости дня: