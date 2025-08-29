Скидки
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Егор Дёмин назвал впечатляющий показатель мышечной массы, набранной перед дебютом в НБА

Российский новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился подробностями подготовки к дебютному сезону в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Спортсмен рассказал, как работает над увеличением мышечной массы.

«Одна из задач и направлений на предсезонку от «Нетс» — силовая работа и набор массы. Большой объём работы проделали за полтора месяца после драфта и отпуска, под руководством главного тренера по физподготовке Элвина Дайка.

Сейчас, как я уже писал ранее, продолжаем работу в Лос-Анджелесе, в зале для силовых тренировок «Ред Булл». В массе добавил 4 кг. Всё по плану!» — написал Дёмин в телеграм-канале.

Егор Дёмин и игроки «Бруклина» тренируются в бассейне:

