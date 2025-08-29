Скидки
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Михаил Дегтярёв: каждый третий баскетболист начинал карьеру… здесь что ли? В Перми?

,
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми отметил достижение города в подготовке российских басктболистов.

«Каждый третий профессиональный баскетболист начинал карьеру… здесь что ли? В Перми? Да? Ну вы представляете, ничего себе», — сказал Дегтярёв в рамках мероприятия.

Ранее Дегтярёв опубликовал пост, посвящённый Дню государственного флага России. Он отмечался сегодня, 22 августа. Дегтярёв подчеркнул, что отечественные спортсмены будут выступать под своим флагом.

