Михаил Дегтярёв: каждый третий баскетболист начинал карьеру… здесь что ли? В Перми?

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми отметил достижение города в подготовке российских басктболистов.

«Каждый третий профессиональный баскетболист начинал карьеру… здесь что ли? В Перми? Да? Ну вы представляете, ничего себе», — сказал Дегтярёв в рамках мероприятия.

Ранее Дегтярёв опубликовал пост, посвящённый Дню государственного флага России. Он отмечался сегодня, 22 августа. Дегтярёв подчеркнул, что отечественные спортсмены будут выступать под своим флагом.

