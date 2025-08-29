«Лёд тронулся». Министр спорта РФ Дегтярёв — о международной повестке

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми поделился подробностями о работе с международными организациями.

«По международной повестке ещё раз скажу. Мы работаем тихо, не публично, на уровне всех международных организаций. МОК в том числе. Провожу очень много встреч, переговоров. Лёд тронулся. Но не будем опережать событие. Я думаю, вы сами всё видите, наблюдаете.

Мы ждём Исполком МОК, который пройдёт 18 сентября. Если мы всё успеем в юридическом ключе, то там наш вопрос поставят на голосование. Не успеем, тогда в декабре, там уже точно должны успеть, уже тянуть некуда. Работа идёт», — сказал Дегтярёв в рамках мероприятия.

