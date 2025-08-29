Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лёд тронулся». Министр спорта РФ Дегтярёв — о международной повестке

«Лёд тронулся». Министр спорта РФ Дегтярёв — о международной повестке
,
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми поделился подробностями о работе с международными организациями.

«По международной повестке ещё раз скажу. Мы работаем тихо, не публично, на уровне всех международных организаций. МОК в том числе. Провожу очень много встреч, переговоров. Лёд тронулся. Но не будем опережать событие. Я думаю, вы сами всё видите, наблюдаете.

Мы ждём Исполком МОК, который пройдёт 18 сентября. Если мы всё успеем в юридическом ключе, то там наш вопрос поставят на голосование. Не успеем, тогда в декабре, там уже точно должны успеть, уже тянуть некуда. Работа идёт», — сказал Дегтярёв в рамках мероприятия.

Сейчас читают:
Михаил Дегтярёв: каждый третий баскетболист начинал карьеру… здесь что ли? В Перми?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android