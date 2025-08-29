Скидки
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сделал заявление на тему альтернативных турниров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сделал заявление на тему альтернативных турниров
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв ответил на вопрос по поводу проведения альтернативных турниров в условиях недопуска россиян на многие международные соревнования.

«Речь идёт не о «вместо», а «вместе». Вместе со всем международным сообществом двигаться. Спорт должен объединять. Пока санкции есть, конечно, немного снижена мотивация, особенно в игровых видах по типу баскетбола. Это факт. Лишним никакой турнир не будет, мы это всё поддерживаем.

Но цель — вернуться на международную арену: чемпионаты мира, Олимпийские игры. Никто больше ничего не придумал. Мы являемся частью мирового спорта и выступаем за его целостность. А большие альтернативные проекты всегда наносят ущерб взаимоотношениям», — сказал Дегтярёв во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми.

