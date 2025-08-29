Скидки
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Дегтярёв — об альтернативных турнирах: зачем? Чтобы показать «кузькину мать»? Был уже один

Аудио-версия:
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв рассказал, почему не видит альтернативные турниры как замену международным соревнованиям.

«Если бы мы их [альтернативные турниры] проводили, то получили бы дополнительный бан. Ряд спортсменов и даже некоторые федерации рассорились бы друг с другом окончательно. По некоторым видам спорта — так вообще в хлам. Ну и ради чего? Чтобы кому-то показать «кузькину мать»? Был у нас один… больше не надо. Будем дружить со всеми. Вектор на дружбу и полноценное восстановление всех спортивных институтов во всех видах спорта. Этот процесс идёт, я за него отвечаю», — сказал Дегтярёв во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми.

«Лёд тронулся». Министр спорта РФ Дегтярёв — о международной повестке

Ислам Махачев играет в баскетбол:

