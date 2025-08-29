«Беспрецедентное лето». Андрей Кириленко высказался об изоляции сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о работе в условиях изоляции российского спорта от международных соревнований.

«В условиях такой изоляции у нас прошло беспрецедентное лето — мы провели более 30 товарищеских матчей нашими национальными и резервными командами. Мы играем в условиях, когда почти никто вообще не играет. Наша баскетбольная жизнь продолжается.

Конечно, нам всем хочется видеть нашу сборную на Евробаскете, который сейчас идёт. Мы хотим видеть нашу команду на чемпионатах мира, Олимпиадах, но сейчас это невозможно. Однако мы будем продолжать искать возможности для международных встреч», — сказал Кириленко во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми.

Достижения сборных России по баскетболу: