Дегтярёв выступил с заявлением о россиянах, готовых соревноваться в нейтральном статусе

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв поделился мнением о критике, с которой сталкиваются российские спортсмены за решение выступать в международных соревнованиях, несмотря на запрет национального флага и гимна.

«Шельмовать наших спортсменов, которые едут под давлением и побеждают, пусть даже не имеют возможность исполнить гимн, — я не позволю. Это неправильно, что его ещё и дома наказывают», — сказал Дегтярёв во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми.

Ранее Дегтярёв поделился подробностями о работе с международными организациями.

