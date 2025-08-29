Скидки
Португалия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Дегтярёв выступил с заявлением о россиянах, готовых соревноваться в нейтральном статусе

,
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв поделился мнением о критике, с которой сталкиваются российские спортсмены за решение выступать в международных соревнованиях, несмотря на запрет национального флага и гимна.

«Шельмовать наших спортсменов, которые едут под давлением и побеждают, пусть даже не имеют возможность исполнить гимн, — я не позволю. Это неправильно, что его ещё и дома наказывают», — сказал Дегтярёв во время выступления в деловой программе конференции «Экспо Баскет 2025» в Перми.

Ранее Дегтярёв поделился подробностями о работе с международными организациями.

Достижения сборных России по баскетболу:

